Терапевтический корпус Раменской больницы откроют в январе

На данный момент строительная готовность объекта оценивается как высокая: здание уже полностью подключено к ключевым коммуникациям. По информации подрядчика, в корпусе в штатном режиме функционируют системы электроснабжения, отопления и подачи воды. Это позволило строителям бесперебойно вести внутренние отделочные работы даже в зимний период.

Вопрос о том, когда обновленный корпус сможет принять первых пациентов, остается самым актуальным для жителей округа. Строители подтверждают: работы идут в строгом соответствии с утвержденным графиком. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, ввод объекта в эксплуатацию и торжественное открытие терапевтического корпуса состоятся уже в конце января текущего года.

Обновленный корпус будет отвечать всем современным стандартам комфорта и безопасности, обеспечивая качественную медицинскую помощь в обновленных интерьерах и с использованием новых инженерных решений.