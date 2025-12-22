Терапевтический корпус Раменской больницы откроют после ремонта в следующем году

Капитальный ремонт терапевтического корпуса местной больницы подошел к завершению. После масштабных работ, объект готов распахнуть свои двери для пациентов.

Согласно официальным данным пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта достигла 95%. Завершающий этап реконструкции включил в себя весь комплекс мероприятий: от чистовой внутренней отделки, выполненной с учетом современных стандартов и требований к медицинским учреждениям, до установки высокотехнологичного оборудования.

«Все основные строительные работы успешно завершены. В настоящее время инженерные системы, включая вентиляцию, отопление, водоснабжение и электроснабжение, проходят финальные настройки и тестирование», — сообщили специалисты.

В ближайшие недели все усилия подрядчика будут сосредоточены на устранении выявленных мелких недочетов, проведении заключительных проверок всех систем и оборудования, а также на подготовке помещений к приему первых пациентов.