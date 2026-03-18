Терапевтический корпус городской больницы откроется после модернизации

Завершились строительные работы в здании городской больницы, где проходил капитальный ремонт терапевтического корпуса. Сейчас специалисты занимаются запуском новых инженерных систем и установкой мебели.

Здание полностью преобразилось: обновились фасады и кровля, были смонтированы современные системы вентиляции, канализации и отопления. Установлены новые окна, двери и сантехника. Реконструкция внутренних помещений позволила увеличить количество коек в стационаре до 175, а палаты теперь рассчитаны на 2–3 пациентов и имеют собственные санузлы. Модернизация электросетей увеличила мощность электроснабжения в четыре раза — с 335 кВт до почти 1500 кВт. Это дало возможность создать систему кондиционирования и выделить дополнительный ресурс для операционного зала.

После ремонта в больнице откроются новые отделения — сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа. Ежегодно здесь смогут получать медицинскую помощь почти 2000 человек по различным профилям, включая кардиологию, неврологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, пульмонологию и другие.

Терапевтический корпус оснастят передовой медицинской техникой: аппаратом для малоинвазивного лечения сердечных аритмий, рентген-аппаратом типа С-дуга, оборудованием для реанимации и физиотерапии, УЗИ-аппаратом экспертного класса и холтерами. Открытие обновленного корпуса больницы запланировано на конец марта.