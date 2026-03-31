Терапевтический корпус больницы в Раменском открыли после капремонта

В Раменской больнице завершился капитальный ремонт терапевтического корпуса. Медицинское учреждение уже вернулось к работе и начало прием пациентов.

Работы затронули практически все элементы здания: специалисты обновили фасады, полностью пересмотрели внутреннюю планировку, заменили инженерные сети и увеличили мощности электроснабжения.

«В частности, все палаты теперь маломестные, каждая оборудована санузлом с душевой. В приемном отделении внедрена система триаж — разделение пациентов в соответствии с тяжестью состояния. В корпусе работает современное диагностическое оборудование, в том числе аппараты КТ, УЗИ и другая медтехника», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обновленное здание рассчитано на 175 коек круглосуточного стационара и теперь соответствует современным требованиям к комфорту и оснащению.

Это позволило установить систему кондиционирования и обеспечить дополнительную нагрузку для операционных. Кроме того, в корпусе провели комплексную отделку помещений, а прилегающую территорию благоустроили.

Особое внимание уделили доступности медицинской помощи для маломобильных пациентов: оборудовали удобные подъезды и установили специализированные пандусы.

«Ежегодно в терапевтическом корпусе смогут проходить плановое и экстренное лечение почти две тысячи человек по профилям: кардиология, неврология, эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология и другим. Имеется все необходимое для оказания качественной и доступной медицинской помощи пациентам», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Терапевтический корпус расположен в Раменском в доме № 14 на улице Махова.