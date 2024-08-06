Терапевтический корпус больницы в Луховицах отремонтируют в 2025 году

В Луховицах продолжается капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса окружной больницы. Первый этап завершится в октябре, а полностью работы проведут к концу 2025 года.

Сейчас подрядчики обустраивают фасад здания, устанавливают пластиковые окна, прокладывают коммуникации и готовят материалы к отделке помещений. В процессе капремонта обновят не только внешнюю и внутреннюю отделку, но и инженерные коммуникации.

«В палатах будет не более четырех мест для пациентов, отдельный душ и удобства. Корпус преобразится. Новая планировка и современное оснащение позволят повысить качество медицинских услуг», — сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Работы проходят в два этапа, чтобы не останавливать прием пациентов на лечение в стационаре. Первый этап завершится в октябре, тогда готовность здания достигнет 60%. Затем строители приступят к обновлению другой половины корпуса.

«Луховичане с пониманием относятся к временным неудобствам, а коллектив больницы делает так, чтобы работы, как можно меньше касались пациентов. Еще в соседнем корпусе обновляется пищеблок. До конца года в больницу будет поставлен современный рентген-аппарат. Также на этот год предстоит ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Городна», — отметила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Капремонт корпуса ведется благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» и народной программе партии «Единая Россия».

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