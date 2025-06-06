Терапевт Вероника Миналь пополнила штат больницы в Чехове

Молодой специалист Вероника Миналь пришла на работу в чеховскую поликлинику чуть более месяца назад. Терапевт переехала в муниципальный округ с полуострова Крым.

Вероника Миналь поблагодарила коллег за теплый прием и помощь в освоении нового пространства, за поддержку в сложных ситуациях.

«Очень рада присоединиться к коллективу Чеховской больницы», — поделилась медик.

Терапевт отмечает, что к выбору профессии подошла осознанно.

«Моими любимыми предметами в школе были химия и биология, и я понимала, что эти науки мне очень пригодятся при поступлении в медицинский университет. Кроме того, профессия врача в нашей семье, где, кстати, нет ни одного медработника, пользовалась уважением», — добавила Вероника Миналь.

Отметим, что больница в Чехове продолжает работу по привлечению новых кадров. Для трудоустройства необходимо отправить свое резюме на почту: hr@chehovmed.ru или обратиться по телефону: 8 (496) 723-53-65.