Терапевт Василиса Лактионова пополнила штат больницы в Солнечногорске

Новый участковый терапевт Василиса Лактионова приступила к работе в Поваровской поликлинике Солнечногорской больницы. Она окончила Оренбургский государственный медицинский университет в 2024 году по специальности «Лечебное дело».

Василиса Локтионова с детства знала, что свяжет жизнь с медициной. До переезда в Солнечногорск она трудилась терапевтом в Оренбургской поликлинике.

«Мне очень понравилась Поваровская поликлиника. Пациенты здесь контактные, выполняют рекомендации и назначения. В профессии мне нравится, что ты действительно помогаешь людям и видишь результат своей работы, когда пациентам становится легче», — отметила врач-терапевт Поваровской поликлиники Солнечногорской больницы Василиса Лактионова.

В планах у доктора — пройти ординатуру по кардиологии и расширить свои профессиональные навыки.

«Кадровый вопрос остается приоритетным для нас. Приём новых специалистов в поликлиниках округа — ключевой фактор успешной реализации программы „Модернизация первичного звена“, которая направлена на качественное медицинское обслуживание населения в непосредственной близости от дома», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Записаться на прием к новому специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или позвонив по номеру 122.