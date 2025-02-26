Терапевт Пушкинской больницы Марина Дробот напомнила правила укрепления иммунитета

В России проходит объявленая Министерством здравоохранения неделя поддержания и укрепления иммунитета. Врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Марина Дробот рассказала, как правильно поддержать свой организм.

После зимы иммунная система некоторых людей начинает работать хуже. Возникают головные боли, усталость и перепады настроения.

Частые респираторные заболевания, боли в суставах и мышцах, обострения хронических недугов, плохое заживление ран могут быть признаками сбоя. Чтобы исправить ситуацию следует придерживаться нескольких простых правил.

«Во-первых, конечно же, сбалансированное и максимально разнообразное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Ежедневно в рационе должны присутствовать все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров», — отметила Марина Дробот.

Врач также призвала не забывать об умеренных физических нагрузках на свежем воздухе и закаливании. Кроме того, следует отказаться от вредных привычек, спать положенное время и сохранять позитивный настрой.