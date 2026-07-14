Терапевт Можайской больницы Гришкевич дал советы по сохранению здоровья сосудов

Помимо неправильного питания и вредных привычек, серьезную угрозу для здоровья сосудов представляют хронический стресс, недостаток сна и постоянное эмоциональное напряжение. О том, какие факторы чаще всего незаметно подрывают работу сердечно-сосудистой системы, рассказал терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

По словам специалиста, длительный стресс заставляет организм постоянно вырабатывать адреналин и кортизол. Под воздействием этих гормонов сердце начинает работать интенсивнее, а сосуды сужаются. Если такое состояние сохраняется продолжительное время, возрастает нагрузка на сосудистую систему, а внутренняя оболочка сосудов постепенно повреждается, что повышает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее важен и сон: именно во время глубоких фаз происходит «ночной сервис» организма, когда снижается частота сердечных сокращений и нормализуется артериальное давление. Хронический недосып лишает сосудистую систему этой жизненно важной передышки, поддерживая уровень гормонов стресса даже ночью и провоцируя развитие атеросклероза.

Не менее негативно на состояние сосудов влияют тревожность, подавленные эмоции и депрессивные переживания. Постоянное психоэмоциональное напряжение поддерживает организм в режиме повышенной готовности, провоцируя воспалительные процессы в сосудистой стенке и делая сосуды более уязвимыми.

Врач подчеркнул, что забота о здоровье сердца заключается не только в правильном питании и приеме назначенных препаратов. Не менее важно соблюдать режим сна, регулярно отдыхать, больше бывать на свежем воздухе, учиться справляться со стрессом и не оставлять без внимания эмоциональное состояние.

Эти простые привычки помогают снизить нагрузку на сосудистую систему и сохранить ее здоровье на долгие годы.