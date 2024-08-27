Терапевт Михаил Тарасов пополнил штат поликлиники № 2 в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

С августа в поликлинике № 2 Воскресенской больницы начал свою работу новый участковый терапевт Михаил Тарасов. Молодой специалист завершил обучение в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова.

Михаил Тарасов не только теоретически подготовлен, но и обладает практическим опытом. На протяжении почти двух лет он работал медбратом в приемном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также успел поработать в палате терапевтического отделения № 1.

Понимая всю ответственность работы, Михаил Тарасов активно обращается за советом к более опытным коллегам, которые охотно делятся с ним своим опытом и помогают в решении возникающих вопросов. Пациенты также проявляют доверие к новому врачу, что создает позитивную атмосферу для его работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте