Терапевт Михаил Тарасов пополнил штат поликлиники № 2 в Воскресенске

С августа в поликлинике № 2 Воскресенской больницы начал свою работу новый участковый терапевт Михаил Тарасов. Молодой специалист завершил обучение в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова.

Михаил Тарасов не только теоретически подготовлен, но и обладает практическим опытом. На протяжении почти двух лет он работал медбратом в приемном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также успел поработать в палате терапевтического отделения № 1.

Понимая всю ответственность работы, Михаил Тарасов активно обращается за советом к более опытным коллегам, которые охотно делятся с ним своим опытом и помогают в решении возникающих вопросов. Пациенты также проявляют доверие к новому врачу, что создает позитивную атмосферу для его работы.

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