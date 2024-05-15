Терапевт Марина Федина пополнила штат больницы в Лобне | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:31 Терапевт Марина Федина пополнила штат больницы в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Марина Федина приступила к работе в Лобненской больнице в качестве участкового врача-терапевта. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».

В Лобненской больнице особое внимание уделяется медицинскому персоналу. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена».

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Марина Федина отметила, что быть врачом — это большая ответственность и забота о каждом пациенте. Врач должен суметь выслушать и понять, что чувствует пациент, учитывая его эмоциональное состояние и индивидуальные особенности.

Напомним, в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Она откроется на улице Заречная, 15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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