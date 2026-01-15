Терапевт Лобненской больницы дал советы по подготовке к крещенским купаниям

В ночь на 19 января в России отпразднуют Крещение. Праздник традиционно сопровождается купанием в освященных прорубях. Терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов рассказал, как правильно подготовиться к погружению в ледяную воду.

По словам медика, холод — это стресс для организма, особенно в том случае, если ранее человек не закалялся.

«Перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь, так как он нарушает естественную терморегуляцию. Необходимо предварительно разогреться с помощью легких упражнений и растираний, а подходить к проруби следует в удобной нескользящей обуви. Само погружение должно длиться не более 20-30 секунд», — рассказал Дмитрий Смирнов.

После купания необходимо высушить тело, надеть теплую одежду и зайти в помещение. Также можно выпить горячий чай.

Врач призвал отказаться от погружения в прорубь людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, воспалительными процессами и болезнями дыхательных путей. В группе риска также находятся те, кто перенес инсульт или инфаркт, пожилые люди, беременные женщины и кормящие матери.

Смирнов напомнил, что купаться можно исключительно в специально оборудованных местах. Кроме того, он отметил, что не следует нырять или забегать в воду. Желательно не погружаться в одиночку.

При ухудшении самочувствия, следует как можно скорее обратиться к врачу.