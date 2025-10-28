Терапевт Красногорской больницы предупредил об опасности фотосессий с листьями
В октябре, когда деревья окрашиваются в разные оттенки желтого и оранжевого цветов, особенной популярностью пользуются фотосессии с листьями. Терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова, однако, предупредила об опасности таких развлечений.
В листьях могут содержаться микроорганизмы, аллергены и загрязняющие вещества.
«При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции», — пояснила Нафисет Хачмафова.
Наибольшую угрозу несут листья, собранные рядом с автомагистралями и промышленными объектами. На их поверхности концентрируются тяжелые металлы, сажа, продукты переработки нефти и прочие ядовитые вещества, которые беспрепятственно проникают в организм сквозь дыхательные пути или кожные покровы.
Кроме того, опавшие листья создают идеальные условия для размножения плесневых грибов, личинок насекомых и клещей. Взаимодействие с ними чревато развитием аллергического дерматита и кожных микозов, а для людей со сниженным иммунитетом — серьезными инфекционно-воспалительными осложнениями.
Отдельного внимания заслуживает гигиенический аспект: во влажной листве продолжительное время могут существовать возбудители кишечных заболеваний и паразиты, особенно если в этих местах гуляют животные.
Медики рекомендуют наслаждаться осенними красотами исключительно визуально, а для творческого самовыражения выбирать более безопасные альтернативы.