Терапевт Красногорской больницы предупредил об опасности фотосессий с листьями

В октябре, когда деревья окрашиваются в разные оттенки желтого и оранжевого цветов, особенной популярностью пользуются фотосессии с листьями. Терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова, однако, предупредила об опасности таких развлечений.

В листьях могут содержаться микроорганизмы, аллергены и загрязняющие вещества.

«При подбрасывании листвы в воздухе создается опасный аэрозоль, содержащий частицы пыли, споры грибов и бактерии. При вдыхании они могут вызывать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции», — пояснила Нафисет Хачмафова.

Наибольшую угрозу несут листья, собранные рядом с автомагистралями и промышленными объектами. На их поверхности концентрируются тяжелые металлы, сажа, продукты переработки нефти и прочие ядовитые вещества, которые беспрепятственно проникают в организм сквозь дыхательные пути или кожные покровы.

Кроме того, опавшие листья создают идеальные условия для размножения плесневых грибов, личинок насекомых и клещей. Взаимодействие с ними чревато развитием аллергического дерматита и кожных микозов, а для людей со сниженным иммунитетом — серьезными инфекционно-воспалительными осложнениями.

Отдельного внимания заслуживает гигиенический аспект: во влажной листве продолжительное время могут существовать возбудители кишечных заболеваний и паразиты, особенно если в этих местах гуляют животные.

Медики рекомендуют наслаждаться осенними красотами исключительно визуально, а для творческого самовыражения выбирать более безопасные альтернативы.