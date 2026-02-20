Терапевт Красногорской больницы предложил идеи полезных подарков на 23 Февраля

В преддверии 23 февраля особенно актуальной становится вопрос выбора подарков мужчинам. Врач-терапевт Краногорской больницы Анастасия Лозикова предложила идеи презентов, которые принесут пользу.

Медик порекомендовала выбрать что-то, что позволит мужчине позаботиться о своем здоровье.

«Хорошим подарком станет фитнес-браслет. Именно низкая подвижность и недосып чаще всего становятся причиной различных заболеваний. Тогда как гаджет помогает отслеживать уровень активности, контролировать давление и следить за временем сна», — отметила Анастасия Лозикова.

Еще один полезный презент — абонемент в бассейн. Плавание позволяет не только натренировать мышцы, но также снять нагрузку с позвоночника и нервной системы. Это особенно актуально для офисных работников и водителей.

Для профилактики остеохондроза и головных болей по утрам можно рассмотреть в качестве подарка ортопедическую подушку.

«Регулярная физическая активность — ключевой компонент профилактики заболеваний, снижающий риск болезней сердца, диабета, рака и депрессии. Если вы хотите сподвигнуть мужчину на занятия спортом, то можно выбрать подарочный сертификат в спортивнвый магазин. Качественная форма или необходимый инвентарь с легкостью воодушевлят вернуться его в зал», — пояснила врач.

Домашний тонометр также может стать нужным подарком, так как контроль за артериальным давлением очень важен.