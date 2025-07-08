Терапевт Красногорской больницы назвал способы борьбы со стрессом при задержке рейса

Долгое ожидание в аэропорту, постоянные переносы рейсов и неопределенность могут вывести из себя даже самого спокойного человека. Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова объяснила, почему мы испытываем раздражение и тревогу в таких ситуациях, а также рассказала, как с этим справиться.

Сначала необходимо нормализовать дыхание при помощи несложных упражнений. Можно сделать десять подходов по простой схеме: вдыхать в течение четырех секунд, задерживать дыхание на две секунды и выдыхать на шесть счетов.

«После — постарайтесь как можно быстрее настроить себя на то, что задержка рейса — вне вашего контроля. Перестаньте бороться с фактом и сфокусируйтесь на том, что вы можете изменить — а именно, свое отношение», — посоветовала Анастасия Якимова.

Специалист отметила, что тревожные реакции в такой ситуации естественны, но важно не дать им усугубить самочувствие. Исследования подтверждают, что даже коротка прогулка снижает уровень стресса более чем на 20%. Врач рекомендует пройтись по терминалу, выпить воды и по возможности позвонить близким.

Если тревога не отступает, можно открыть на телефоне фотографии, чтобы вспомнить, когда вы чувствовали себя счастливыми и мысленно вернуться к этим моментам. Главное — помнить, что стрессовая ситуация не должна перерасти в психологическое истощение.