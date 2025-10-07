Терапевт Красногорской больницы напомнил способы борьбы с осенней хандрой

Осень традиционно приносит с собой не только золотую листву, но и упадок сил, сонливость и отсутствие хорошего настроения. Как помочь себе справиться с осенней хандрой, рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

Первым способом остаются регулярные прогулки и занятия спортом: они помогают выработке эндорфина.

«Даже 30 минут быстрой ходьбы в день могут снизить усталость и улучшить эмоциональное состояние», — подчеркнула Анастасия Якимова.

Существенную роль играет и питание. Врач советует включить в рацион продукты, богатые триптофаном и витаминами группы B: рыбу, индейку, орехи, молочные продукты. Они поддерживают работу нервной системы и способствуют выработке гормонов счастья.

А вот чрезмерное употребление сладостей и кофеина лучше сократить — они способны спровоцировать резкие перепады энергии и настроения.

Стабильный режим сна и отдыха — еще один важный пункт в борьбе с хандрой. При возможности стоит попробовать светотерапию: специальные лампы с интенсивностью около 10 тысяч люкс компенсируют недостаток дневного света, если использовать их утром в течение 20–30 минут.

Помочь справиться с осенней апатией может и активная социальная жизнь. Общение с друзьями и близкими, совместные занятия спортом или любимым делом стимулируют выработку дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за чувство радости и мотивацию.

Если же уныние и усталость не проходят в течение нескольких недель и становятся выраженными, важно не откладывать визит к врачу. Это поможет исключить депрессивные расстройства и вовремя получить профессиональную помощь.

Запись на прием доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или бот в Telegram.