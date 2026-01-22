Сегодня 10:42 Терапевт Красногорской больницы напомнил правила защиты от переохлаждения 0 0 0 Фото: Снегопад в Подольске / Медиасток.рф Подмосковье

Одежда

Питание

Врачи

Зимой получить переохлаждение или обморожение можно даже после недолгой прогулки по улице, в том числе по пути на работу. В преддверии морозов в Подмосковье терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова дала советы, которые позволят избежать плохого самочувствия.

Медик порекомендовала надевать несколько тонких слоев одежды, а не один плотный. «Наиболее уязвимы открытые участки тела — кисти рук, стопы, нос и уши, так как именно там кровообращение замедляется быстрее всего. Поэтому особое внимание следует уделять защите конечностей: перчатки или варежки должны быть сухими и непродуваемыми, обувь — свободной, чтобы не нарушать кровоток», — пояснила Анастасия Якимова.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Перед тем, как выйти на улицу, следует воздержаться от курения и употребления спиртного, так как никотин и этанол приводят к спазму сосудов, что значительно ускоряет охлаждение тканей организма. Не стоит забывать о важности качественного питания, поскольку оно позволяет организму получать достаточно энергии для поддержания необходимой температуры тела.

При ожидании транспорта на морозе следует двигаться, а также разминать пальцы ног и рук. Если человек ощущает онемение конечностей и замечает бледность кожи, ему следует как можно скорее зайти в теплое помещение. Резко согреваться горячей водой или растираться снегом нельзя. Анастасия Якимова посоветовала обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия.