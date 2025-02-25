Терапевт из Видного приняла участие во всероссийском фестивале патриотической песни

В детской школе искусств города Видное прошел отборочный тур всероссийского фестиваля патриотической песни работников здравоохранения Московской области. От Ленинского городского округа в мероприятии приняла участие терапевт из врачебной амбулатории «Развилка» Ширинжемал Ораева.

Фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ширинжемал Ораева исполнила песню Анны Герман «Эхо любви».

«Я даже расплакалась, потому что понимала глубокий смысл произведения. Эта патриотическая песня рассказывает нам о тяжелом периоде, когда было много потерь, но любовь всегда остается с нами. Было одновременно грустно и душевно», — поделилась она.

Как рассказала врач, вокал — это ее давнее хобби.

«Я всегда хотела петь, и эта мечта меня преследует. Судьба снова преподносит мне возможность выйти на сцену», — добавила девушка.

За победу в отборочном туре боролись более 70 участников со всей Московской области. Мероприятие объединило работников здравоохранения, а также студентов Московского областного медицинского колледжа. Финалистами творческого состязания стали шесть конкурсантов, они представят Московскую область на всероссийском фестивале.

По словам председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нины Суслоновой, это был праздник музыки и искусства, творчества и таланта.

«Удивительные голоса звучали на протяжении всего отборочного этапа, мощная энергия от групп поддержки заряжала всех присутствующих эмоциями. Все участники выступили достойно. Мы гордимся, что среди членов профсоюза нашего региона так много талантов!» — поделилась она.