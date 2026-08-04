Жительница Долгопрудного высоко оценила работу терапевта Алексея Лисина

В городской поликлинике при Долгопрудненской клинической больнице терапевт Алексей Лисин принял пожилую пациентку Любовь Самарину, которая обратилась за помощью после падения. Женщину беспокоили головокружение и ощущение сжатия в затылке.

Врач внимательно изучил историю болезни, провел осмотр и опрос пациентки. По итогам консультации терапевт выписал направления на МРТ головного мозга и анализы крови, а также рецепт на препарат от головокружения.

Учитывая сопутствующие патологии, доктор настоятельно рекомендовал пациентке пить больше воды. Для контроля давления специалист выдал женщине специальный дневник, который нужно будет заполнить и принести на следующий прием.

Самарина осталась довольна приемом и отношением врача. «Была у него впервые. Пока впечатления хорошие, ну а дальше вскрытие покажет», — иронизирует пациентка.