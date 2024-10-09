Терапевт Гаджимурад Алхасов пополнил штат больницы в Лобне

В штат поликлиники № 1 городского округа Лобня вошел врач-терапевт Гаджимурад Алхасов. Сейчас специалист получает квалификацию в области сердечно-сосудистой хирургии.

Терапевт Гаджимурад Алхасов присоединился к коллективу врачей лобненской поликлиники № 1. Он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Бурденко по направлению «Лечебное дело». Сейчас врач учится в Национальном медицинском исследовательском центре имени Владимира Алмазова по программе «сердечно-сосудистая хирургия».

«В Лобненской больнице хорошие условия работы. Коллектив очень дружный, и коллеги всегда готовы помочь, что особенно важно для молодых специалистов», — подчеркнул он.

На прием к специалисту можно записаться через портал Госуслуги, на региональном портале медицинских услуг или позвонив по номеру 122.

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