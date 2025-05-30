Терапевт Ангелина Сараева пополнила штат поликлиники № 4 в Балашихе

В штат этого медучреждения при «Балашихинской больнице» пришла Ангелина Сараева, у которой уже была небольшая практика работы в качестве участкового врача. Она принимает в кабинете неотложной помощи.

В 2022 году Ангелина Сараева окончила Мордовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело». В прошлом году завершила обучение в ординатуре по направлению «Врач общей практики».

«Сейчас я осваиваюсь в большой и современной поликлинике. Знакомлюсь с особенностями работы в этом учреждении и изучаю систему ЕМИАС. И скажу так: электронная карта — это не просто современно, это еще и очень удобно!», — поделилась Ангелина Сараева.

Записаться на прием к специалисту можно несколькими способами: через инфомат, установленный в поликлинике, по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса или через портал «Здоровье».

Только за май штат «Балашихинской больницы» пополнился более, чем двадцатью новыми сотрудниками. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Она создана для того, чтобы у каждого жителя была возможность получить медицинскую помощь рядом со своим домом.