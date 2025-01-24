Терапевт Анастасия Тюрякова пополнила штат поликлиники в Солнечногорске

Новый участковый терапевт Анастасия Тюрякова пополнила штат Центральной поликлиники Солнечногорска. Доктор работает на участках № 18 и № 7, ежедневно принимая от 30 до 35 пациентов.

Анастасия — коренная жительница Солнечногорска, с детства мечтавшая стать врачом. В 2024 году она успешно завершила обучение по специальности «Лечебное дело» в Смоленском государственном медицинском университете и решила строить карьеру в родном городе.

Во время учебы Анастасия активно накапливала практический опыт, работая в приемном отделении Солнечногорской больницы и на скорой помощи в Смоленске.

«Узкие специалисты занимаются чем-то одним, а терапия охватывает более широкий пласт знаний, где нужно постоянно повышать квалификацию, учиться. После учебы я хотела вернуться в свой родной город и работать именно здесь. В обновленной поликлинике очень комфортно работать: у меня прекрасный кабинет, оборудование, замечательная заведующая и коллектив», — поделилась Анастасия Тюрякова.

В будущем Анастасия планирует окончить ординатуру по терапии, что даст ей возможность углубить свои знания и навыки в этой области. Она стремится стать высококвалифицированным специалистом, способным эффективно справляться с комплексными медицинскими случаями и обеспечивать своим пациентам наилучшее лечение.

«Мы очень рады, что Анастасия вернулась в наш город. Уверена, что она станет ценным кадром медицинской команды и продемонстрирует свой профессионализм», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

За время своей работы Анастасия зарекомендовала себя как ответственный и внимательный врач, который искренне заботится о здоровье своих пациентов.