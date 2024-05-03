Теплый сезон открыли в парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:10 Теплый сезон открыли в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Программа «Открытие теплого сезона» прошла в подмосковных парках 1 мая. Мероприятия посетили более 100 тысяч гостей, об чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Парки подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, художников и артистов балета. Для гостей провели тематические экскурсии, запуск воздушных змеев и арт-пленэры.

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В парках прошло шоу мыльных пузырей и тематические мастер-классы, спортивные активности и флешмобы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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