Теплые вещи отправили из Фрязина в зону СВО

Жители наукограда продолжают активно поддерживать бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В условиях зимней погоды на первый план выходит обеспечение военнослужащих теплыми вещами.

Очередная партия гуманитарного груза была доставлена в Ассоциацию ветеранов округа представителями волонтерского движения «Шьем для наших. Покров». Руководитель движения Татьяна Шефова и волонтер Валентина Бирюк лично передали партию вещей, изготовленных и собранных силами неравнодушных горожан. В состав груза вошли самые востребованные позиции: теплые толстовки, специализированное термобелье и маскхалаты, адаптированные под зимний ландшафт.

Вся собранная экипировка уже распределена и готовится к отправке. Помощь получат бойцы 26-го мотострелкового полка, а также военнослужащие отдельного взвода беспилотных летательных аппаратов.

Если вы хотите внести свой вклад или передать необходимые вещи, сделать это можно по следующим адресам: улица Полевая, дом № 3 — по будням с 09:00 до 17:00, улица Комсомольская, дом № 17 — ежедневно с 09:00 до 19:00, улица Октябрьская, дом № 7 — с 09:00 до 18:00.