Тепловые сети в поселке Развилка Ленинского округа обновят до 1 сентября

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил, как выполняют работы по модернизации теплосетей в поселке Развилка. До 1 сентября там заменят 1,5 километра труб.

Как рассказал руководитель муниципалитета, в 2024 году во время испытаний трубопроводной сети в поселке Развилка обнаружили участки с повреждениями. Их зафиксировали и включили в госпрограмму для проведения ремонта, а губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал реализацию этих планов.

«До 1 сентября в Развилке поменяем 1,5 километра тепловых сетей. Работы затронут участки от перекрестка Проектируемых проездов № 5544 и № 5541 до здания № 13Б, а также от здания № 1А до здания № 29», — поделился Станислав Каторов.

Сейчас ремонтные работы проводят в районе Развилковского лесопарка. Там устанавливают обводные трубопроводы для обеспечения бесперебойного водоснабжения во время модернизации теплосетей.

«На этом участке подлежащие замене трубы частично расположены над землей и в условиях ограниченного пространства. Планируем их максимально переместить под землю. К сожалению, потребуется вырубка деревьев, однако впоследствии, при участии предприятий, расположенных в данном районе, высадим новые», — сказал глава Ленинского округа.

Отметим, что всего в этом году в муниципалитете модернизируют 16 участков тепловых сетей и построят один новый.