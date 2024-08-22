Готовность теплосетей в Балашихе к отопительному сезону достигла 76%

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Активная подготовка к отопительному сезону ведется в Балашихе. На сегодняшний день готовность теплосетей достигает 76%.

Перед началом отопительного сезона в городском округе Балашиха провели большую работу для повышения надежности теплоснабжения. В муниципалитете проложили сети в микрорайоне Балашиха-3 и закольцевали котельные в микрорайонах Ольгино и Павлино. Это позволит обеспечить резервирование тепловой мощности. Сейчас также проводят замену магистральных теплосетей.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций представители администрации округа совместно с прокуратурой проводят рейды на выявление недостатков при подготовке жилых домов и социальных учреждений к зиме.

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