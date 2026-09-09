Тепловые сети обновят в поселке Старый Городок Одинцовского округа

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт тепловых сетей продолжается в поселке Старый Городок. Строительная готовность объекта составляет 75% — подрядчик завершает монтаж новых камер и ведет благоустройство.

Подрядная организация смонтировала три километра новых тепловых сетей, магистраль уже опрессована и готова к работе. Сейчас завершается обустройство вытяжных каналов в тепловых камерах и ведется благоустройство — укладка асфальта, установка бортового камня и восстановление грунтового покрытия.

Завершить работы планируется до конца сентября. Параллельно «Одинцовская теплосеть» делает врезки к жилым домам — до ноября необходимо выполнить еще 34.

Отопительный период в Старом Городке начнется в штатном режиме, по мере готовности дома будут переключать на новые коммуникации — об этом местных проинформируют заранее.

К реконструируемым сетям подключены 38 многоквартирных домов и четыре социальных объекта.