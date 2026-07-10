Тепловые сети обновят в Наро-Фоминском округе

Масштабные работы по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения продолжаются в округе. Основной объем работ приходится на Апрелевку и Наро-Фоминск.

На территории пансионата «Нара» выполнено уже почти 50% запланированных работ. Специалисты прокладывают трубы, монтируют железобетонные колодцы. В ближайшее время предстоит подвести коммуникации к двум жилым многоквартирным домам и произвести врезку.

Кроме того, запланированы реконструкция и капитальный ремонт котельных в Апрелевке, Селятине и Наро-Фоминске. Там заменят котельное оборудование, насосные группы и автоматику.

Новые трубы и современное оборудование обеспечат стабильную температуру в батареях, подачу горячей воды нормативной температуры и бесперебойную работу системы даже в сильные морозы. Цель работ — обеспечить жителей бесперебойной подачей тепла и воды.