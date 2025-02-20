Тепловые сети начали ремонтировать в Черноголовке

В округе дан старт реализации масштабной программы по капитальному ремонту тепловых сетей. Глава округа Роман Хожаинов проконтролировал ход работ на проезде Строителей, где в настоящее время ведется демонтаж устаревших труб с последующей установкой новых, а также обустройство тепловых камер взамен демонтированных.

«Замена трубопровода будет производиться участками. Это сделано для минимизации отключений потребителей от тепла. Подрядчик обещает закончить работы по замене теплосетей к концу мая. Надеюсь, что выполнит обещание и сделает все в срок», — рассказал Роман Хожаинов.

С окончанием отопительного сезона, весной, планируется начать следующий этап ремонта трубопровода. В этом году будут полностью заменены тепловые сети на третьем проезде, проезде Строителей, Школьном бульваре, улицах Коммунальной, Соединительной, Центральной и Технической.