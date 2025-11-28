Тепловые сети на улице Центральной в деревне Кострово обновили в Истре

Специалисты заменили восемь метров коммуникаций в четырехтрубном исполнении и провели капитальное восстановление тепловой камеры. Благодаря этому улучшилось качество теплоснабжения, которое подается в многоквартирные дома в деревне Кострово.

Данные работы являются частью плановой программы муниципального округа по модернизации коммунальной инфраструктуры, цель которой — повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг населению.

В результате капитального ремонта жители получили ряд существенных преимуществ: бесперебойное теплоснабжение в период зимних холодов, повышение аварийной устойчивости системы, что минимизирует риски внезапных отключений, а также соблюдение нормативных параметров подачи тепла, напрямую влияющих на комфорт в квартирах.

После ремонта специалисты провели благоустройство территории, чтобы участок вновь выглядел как и до вмешательства крупной техники.