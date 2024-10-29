Тепловые сети модернизируют в шести микрорайонах Подольска

Ремонт и обновление теплосетей продолжается в городском округе. Работы в настоящее время ведутся в микрорайонах Парковый. Высотный, Климовск, Шепчинки, Юбилейный, Силикатная.

Специалисты коммунальных служб уже выполнили все, что запланировали на текущий год. Благодаря установившейся сухой и теплой погоде работы будут продолжаться до наступления холодов.

Горожанам, которые волнуются из-за перекопанных участков, представители администрации объясняют, что новые коммуникации прокладываются параллельно со старыми. До окончания

работ тепло подается по существующим сетям. Там, где теплосети уже модернизированы,

жилые дома переподключают к ним, поэтому без отопления дома не останутся.

В процессе подключения могут быть временные перебои с подачей тепла и горячей воды. Специалисты трудятся круглосуточно, чтобы сократить число аварий на прогнивших старых сетях и закончить все работы до прихода морозов.

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