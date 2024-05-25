Тепловые сети модернизируют к концу июня в Воскресенске

В городском округе Воскресенск 16 мая завершился отопительный сезон. «Газпромтеплоэнерго МО» приступило к модернизации тепловых сетей в городе Белоозёрский по улице Юбилейной в рамках концессионного соглашения.

На сегодняшний день выполнено более 50% работ.

«После окончания отопительного периода мы начали работы по модернизации тепловых сетей в Белоозёрском в рамках инвестиционной программы. Подрядчик заменит участок теплосети протяжённостью 389 метров по улице Юбилейной», — сообщил исполняющий обязанности главного инженера воскресенского филиала «Газпромтеплоэнерго МО» Александр Игнатов.

Участок будет введён в эксплуатацию в конце июня, что позволит предотвратить аварийные ситуации в следующем отопительном сезоне. В работах задействованы восемь человек и две единицы техники.

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