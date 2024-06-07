Испытания тепловых сетей провели еще в 3 округах Подмосковья

Фото: Министерство ЖКХ МО

Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Балашихе, Реутове и Богородском. Выявленные утечки устранят до конца лета.

В МинЖКЖ Подмосковья сообщили, что подготовка к следующему отопительному сезону проводится во всех городах региона. Тепловые сети еще трех муниципалитетов испытали высоким давлением — работы провели в Богородском, Реутове и Балашихе.

На участке в городском округе Балашиха при тестировании обнаружили утечки. Здесь проведут ремонтные работы, после чего пройдут повторные гидроиспытания.

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