Тепловую сеть модернизировали на 2-м Покровском проезде в Котельниках

Фото: Телеканал «360»

В Котельниках введена в эксплуатацию тепловая сеть диаметром 700 мм. С июля проводились работы по капитальному ремонту этого трубопровода в связи с высокой изношенностью, чтобы избежать аварийных ситуаций в зимний период.

Глава городского округа Михаил Соболев проверил работу центральных тепловых пунктов после ремонта теплосети. Он отметил, что все параметры по подаче отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома в норме.

После ввода в строй модернизированного участка сети, рабочие выполнили пробные пуски и наладили работу системы.  Специалисты заполняли ее горячей водой, опрессовывали трубопровод и устраняли завоздушивание в системе.  На это у них было 72 часа с момента пуска. После завершения испытаний и наладки теплосеть заработала в полном объеме.

Тепловые пункты на 2-м Покровском проезде снабжают ресурсом восемь домов и около трех тысяч горожан. Сейчас все испытания и наладки завершены. Жители микрорайонов Белая Дача и Опытное поле могут быть уверены в бесперебойной подаче тепла и горячей воды.

Работы по модернизации проводились в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». За отведенный период в Котельниках отремонтировали 540 погонных метров теплосетей, которые обеспечивают теплом и горячей водой более 21 тысячи горожан.

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