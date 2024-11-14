Тепловую сеть модернизировали на 2-м Покровском проезде в Котельниках

В Котельниках введена в эксплуатацию тепловая сеть диаметром 700 мм. С июля проводились работы по капитальному ремонту этого трубопровода в связи с высокой изношенностью, чтобы избежать аварийных ситуаций в зимний период.

Глава городского округа Михаил Соболев проверил работу центральных тепловых пунктов после ремонта теплосети. Он отметил, что все параметры по подаче отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома в норме.

После ввода в строй модернизированного участка сети, рабочие выполнили пробные пуски и наладили работу системы. Специалисты заполняли ее горячей водой, опрессовывали трубопровод и устраняли завоздушивание в системе. На это у них было 72 часа с момента пуска. После завершения испытаний и наладки теплосеть заработала в полном объеме.