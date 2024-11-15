Тепловой пункт на улице 20 Января в Можайске отремонтируют в 2025 году

Модернизация тепловых пунктов в рамках производственной программы «Финансово-проектной лизинговой компании» проходит в городском округе. Работоспособность этих объектов позволяет бесперебойно поставлять теплоноситель из центральной сети до квартир жителей.

Центральный тепловой пункт на улице 20 Января обеспечивает горячей водой и теплом жителей целого микрорайона Можайска. Пока еще он функционирует в обычном режиме, а рядом специалисты устанавливают новую систему — теплообменники, насосы, контрольную аппаратуру и автоматические системы управления. Потребители продолжают, несмотря на капитальный ремонт, получать тепло и горячую воду в полном объеме.

На ЦТП-5 уже смонтированы четыре пластинчатых теплообменника и четыре насоса. Новое оборудование в ближайшее время подключат к действующей теплосети. Завершить капитальный ремонт планируется в декабре 2025 года.

Тепловой пункт на улице 20 Января станет четвертым объектом, который обновили в рамках этой производственной программы.

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