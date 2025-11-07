Тепловой котел отремонтировали в Черноголовке

С приближением зимних холодов, когда вопрос надежного теплоснабжения становится одним из самых актуальных, в наукограде завершается важный этап подготовки к отопительному сезону. Один из двух основных источников тепла — центральный тепловой котел главной котельной — прошел капитальный ремонт и находится в высокой степени готовности к запуску.

Масштабная работа проведена в рамках программы правительства Московской области «Модернизация тепло- и водоснабжения», нацеленной на обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры региона. Котел, обеспечивающий теплом значительную часть жилого фонда и социальных объектов Черноголовки, требовал обновления после многих лет интенсивной эксплуатации.

Капитальный ремонт включил в себя полный цикл работ: от диагностики и замены изношенных узлов и агрегатов до установки современного оборудования. Специалисты уже выполнили первые этапы пусконаладочных работ, и сейчас проводится тонкая настройка горелок. Ожидается, что котел будет полностью готов к эксплуатации в ближайшие дни.

«Второй котел подключается к работе параллельно с первым только при наступлении сильных заморозков для поддержания оптимальной температуры, поэтому осуществить ремонт первого котла было крайне важно», — сообщил глава округа Роман Хожаинов.

В 2026 году планируется аналогичный капитальный ремонт второго теплового котла, а также модернизация дымоходной трубы. Комплексный подход к обновлению всех элементов системы теплоснабжения направлен на обеспечение ее надежности, повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных расходов.