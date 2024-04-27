Тепловизоры и систему РЭБ передали бойцам СВО из Солнечногорска | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:37 Тепловизоры и систему РЭБ передали бойцам СВО из Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Благотворительный фонд «Люди, меняющие мир» отправил в зону специальной военной операции партию гумпомощи из Солнечногорска. Бойцам передали тепловизоры и систему радиоэлектронной борьбы от предприятия «НПО Стеклопластик».

Участие в сборе приняли жители и организации Солнечногорска, Москвы, Твери и других городов. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков оказал содействие в приобретении дизельных генераторов и бензопил. Также на передовую отправили окопные свечи, строительные инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, постельное белье и мебель для госпиталя.

Реклама

«Выражаю огромную благодарность тем, кто продолжает вносить неоценимый вклад в общий успех специальной военной операции. Также для участников СВО и их семей действуют различные меры поддержки, в том числе льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметил Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».