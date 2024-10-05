Тепловизионный прицел из Богородского округа отправили в зону СВО

Депутаты Совета депутатов Богородского округа по просьбе представителей организации ветеранов «Боевое братство» приобрели тепловизионный прицел для военнослужащих СВО. В Ближайшее время его доставят на передовую.

Руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Латынин по просьбе одного из бойцов, находящегося сейчас в зоне специальной военной операции, обратился за помощью в Совет депутатов Богородского округа. На просьбу о помощи откликнулся народный избранник Дмитрий Гусев. На собранные им и неравнодушными жителями деньги купили тепловизионный прицел для военнослужащего. Оборудование повысит эффективность выполнения боевых задач, позволит оперативно выявлять цели в любых погодных условиях, в том числе и в темное время суток.

Дмитрий Латынин подчеркнул, что такие инициативы объединяют людей, помогают проявлять гражданскую позицию и поддержку тем, кто находится в зоне боевых действий. Он поблагодарил всех неравнодушных жителей округа, которые приняли участие в сборе средств.

«Каждый рубль имеет значение, и наш общий вклад — это не просто финансы, а наше желание помочь и поддержать», — отметил руководитель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Латынин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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