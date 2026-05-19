Теплотрассу в поселке Фряново реконструируют к концу года

В поселке Фряново городского округа Щелково проводят реконструкцию теплотрассы, которая ведет от котельной №1 к жилым домам и социальным объектам.

На данный момент уже вырыты котлованы, а также частично заменены некоторые участки труб. Всего рабочим предстоит заменить около 500 метров старых труб и подключить их к котельной.

Специалисты укладывают современные трубы с ПВХ-покрытием. Оно защищает трубы от ржавчины и разрушения на протяжении многих лет, что значительно продлевает срок службы теплотрассы.

Из-за проведения работ в некоторых местах коммунальщики организовали небольшие деревянные мостики, по которым можно пройти к школе и некоторым домам.

После завершения всех работ территорию благоустроят. Модернизацию планируется закончить к концу текущего года.