Теплотрассу отремонтировали в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске завершился важный этап модернизации системы теплоснабжения в районе пересечения улиц Ленина и Карла Маркса. Специалисты подрядной организации провели замену 66-метрового участка магистрали, применив технологии, которые позволили полностью сохранить дорожную инфраструктуру города.

В ходе работ в районе домов № 16 по улице Ленина и № 3 по улице Карла Маркса строители уложили трубы нового поколения. Главная их особенность — пенополиминеральная изоляция. Как пояснил начальник участка Андрей Мягков, этот материал является «золотым стандартом» для современных городских сетей.

Ключевой сложностью проекта было местоположение — оживленный участок дороги. Чтобы не парализовать движение транспорта и не превращать улицу в полосу препятствий, было принято решение отказаться от традиционного траншейного метода.

«Наша приоритетная задача — минимизировать неудобства для горожан. Мы применили метод прокола под дорогой. Благодаря этому асфальт на улице Карла Маркса остался нетронутым. Жители не страдали от шума отбойных молотков, а автомобилистам не пришлось искать пути объезда — движение не перекрывалось ни на час», — подчеркнул Андрей Мягков.

На данный момент основные монтажные работы завершены. Сейчас строители готовят трассу к обратной засыпке песком — это создаст необходимую «подушку» для стабильной эксплуатации труб. Параллельно на объекте идет подготовка к возведению новой тепловой камеры.