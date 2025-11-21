Теплоснабжение восстановили на улице Станиславского в Химках

Специалисты «ТСК Мосэнерго» завершили срочный ремонт тепловых сетей на улице Станиславского в Химках. Для решения вопросов, связанных с отоплением и горячим водоснабжением, жители могут обращаться в колл-центр ООО «ТСК Мосэнерго» 8 (495) 225-14-33, а также на горячую линию городского округа: 8 (495) 793-01-01.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» завершили работы по реконструкции поврежденных участков трубопровода вблизи дома № 10. Работы проводились из-за утечки на теплоносителе. При обходе сотрудники «ТСК Мосэнерго» обнаружили поступление воды и приступили к монтажно-строительным работам. Специалисты заменили шесть метров трубопровода.

«Участок обеспечивает теплоснабжением 31 многоквартирный дом и пять социальных объектов. По окончании монтажа участок тепловой сети был запущен в штатном режиме, параметры теплоносителя восстановлены в полном объеме», — отметила глава Химок Елена Землякова.

На время работ осуществляли временный перевод тепловой нагрузки на пониженный режим. В настоящее время режим теплоснабжения нормализован. В ближайшее время специалисты проведут плановую диагностику трубопровода для выявления и замены потенциально проблемных участков.