Теплоснабжение в школах и детских садах восстановили в Шатуре

Оперативные ремонтные работы на Шатурской ГРЭС позволили восстановить котельную электростанции. Уже во вторник, 25 ноября, ученики шатурских школ продолжили учебу в очном режиме в своих классах.

В настоящее время продолжается наладка и стабилизация режимов центрального отопления. После осуществят запуск горячего водоснабжения.

Продолжается восстановление отопления в жилых домах. По состоянию на 24 ноября подключено уже более 200 зданий.

«Школы и детские сады запущены в полном объеме. Коммунальные службы продолжают работать», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Коммунальщики Шатуры несколько дней работают круглосуточно. Жители с пониманием относятся к ситуации и благодарят специалистов.

«Да, огромное спасибо работникам ГРЭС и управляющей компании за оперативную и слаженную работу!» — написала Марина Евгеньевна Н. в общедомовом чате дома № 20/2 на проспекте Ильича.