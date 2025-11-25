Теплоснабжение в школах и детских садах восстановили в Шатуре
Оперативные ремонтные работы на Шатурской ГРЭС позволили восстановить котельную электростанции. Уже во вторник, 25 ноября, ученики шатурских школ продолжили учебу в очном режиме в своих классах.
«Школы и детские сады запущены в полном объеме. Коммунальные службы продолжают работать», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.
Продолжается восстановление отопления в жилых домах. По состоянию на 24 ноября подключено уже более 200 зданий.
В настоящее время продолжается наладка и стабилизация режимов центрального отопления. После осуществят запуск горячего водоснабжения.
Коммунальщики Шатуры несколько дней работают круглосуточно. Жители с пониманием относятся к ситуации и благодарят специалистов.
«Да, огромное спасибо работникам ГРЭС и управляющей компании за оперативную и слаженную работу!» — написала Марина Евгеньевна Н. в общедомовом чате дома № 20/2 на проспекте Ильича.