Теплоснабжение больницы перешло под контроль «Истринской теплосети»
«Истринская теплосеть» приняла на баланс котельную городской клинической больницы. Теперь под контролем предприятия 68 объектов.
Обслуживание котельной Истринской клинической больницы очень важно. Ведь от четкой работы системы зависит надежность теплоснабжения клиники и комфорт пациентов, врачей, а также других сотрудников учреждения.
Скоро проведут мероприятия по модернизации котельной. Реконструкция эта не первая: с 1956 года котельная работала на угле, потом, в 1993 году, ее перевели на природный газ. До сих пор пять ее котлов обеспечивают теплом и горячей водой 11 зданий на территории больницы и медико-санитарной части МВД.
Теперь котельная больницы находится на балансе коммунальной службы «Истринской теплосети». Ее специалисты считают, что подобные объекты должны быть в приоритете. А значит клиника может быть уверена, что стабильное тепло и горячая вода ей всегда обеспечены.