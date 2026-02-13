Теплоснабжение больницы перешло под контроль «Истринской теплосети»

Обслуживание котельной Истринской клинической больницы очень важно. Ведь от четкой работы системы зависит надежность теплоснабжения клиники и комфорт пациентов, врачей, а также других сотрудников учреждения.

Скоро проведут мероприятия по модернизации котельной. Реконструкция эта не первая: с 1956 года котельная работала на угле, потом, в 1993 году, ее перевели на природный газ. До сих пор пять ее котлов обеспечивают теплом и горячей водой 11 зданий на территории больницы и медико-санитарной части МВД.

Теперь котельная больницы находится на балансе коммунальной службы «Истринской теплосети». Ее специалисты считают, что подобные объекты должны быть в приоритете. А значит клиника может быть уверена, что стабильное тепло и горячая вода ей всегда обеспечены.