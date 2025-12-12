Теплосети жилого дома № 46 обновят в Пречистом под Истрой

Специалисты коммунальной службы «Истринская теплосеть» приступили к масштабным работам по капитальному ремонту ключевого участка сетей дома № 46 в Пречистом. Коммунальщики уже заменили почти 600 метров изношенных магистральных труб, обновили сети к домам № 1, 2 и 11.

Особое внимание здесь уделили безопасности: чтобы освободить детскую площадку от коммуникаций, построили новую современную тепловую камеру для дома № 46. Сейчас сотрудники меняют 360 метров труб горячего водоснабжения и отопления. Отметим, что все работы ведутся без полного отключения тепла и горячего водоснабжения.

Однако возможны кратковременные перепады температуры воды и небольшие отключения на время подключения новых участков. Компания приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей проявить терпение.

После модернизации жители дома № 46 получат бесперебойное тепло и горячую воду даже в сильные морозы.