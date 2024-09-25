Теплосети в Реутове подготовили к отопительному сезону

Реутов готов обеспечить жителей отоплением на 100%. Показатель озвучили на оперативном совещании в администрации округа. К осенне-зимнему сезону подготовили порядка 400 многоквартирных домов.

Совещание по итогам подготовки к отопительному сезону провел заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин. Он отметил, что в муниципалитете система труб водоснабжения и теплоснабжения, девять котельных, 38 тепловых узлов и еще ряд объектов полностью готовы к работе.

Противоаварийные тренировки прошли в Реутове с апреля по сентябрь на всех городских котельных. Там организовали и учения областного уровня.

«Все потребители тепла в городе, в том числе, 385 многоквартирных домов также успешно прошли испытания», — прокомментировал заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Кроме того, на совещании обсудили содержание дворов, дорог и общественных территорий. Осенью и зимой в округе будут работать 173 дворника и 43 единицы спецтехники.

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