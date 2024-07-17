Теплосети в поселке Летний Отдых отремонтируют летом

Сети теплоснабжения в поселке Летний Отдых в Одинцове отремонтируют летом. Протяженность ремонтируемого участка составляет более 450 метров. Обновление позволит провести отопительный сезон без сбоев.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта сетей теплоснабжения в поселке Летний Отдых. Также в инспекции приняли участие директор Одинцовского муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова и депутаты окружного Совета депутатов Андрей Яцышин и Владимир Виницкий.

Сети теплоснабжения питают пять многоквартирных домов и детский сад. Всего ими пользуются более 1200 потребителей.

«Сначала подрядная организация проложит новые сети, а затем приступит к демонтажу старых. На объекте предстоит заменить отрезок изношенных коммуникаций и наружные трубы, которые портят вид, а также вынести транзитные сети с территории детского сада. Сейчас ведется шурфование, готовятся траншеи и основания для укладки труб. Работы проходят в рамках масштабной региональной программы модернизации тепловых сетей, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Работы на сетях теплоснабжения проводятся для того, чтобы отопительный сезон 2024-2025 годов прошел без сбоев. В этом году в планах капитально отремонтировать 12 участков тепловых сетей в округе, заменить котел в котельной в Новошихово, а также провести комплекс работ по строительству новой блочно-модульной котельной в поселке Санатория Поречье.

Капитальный ремонт участка в поселке Летний Отдых планируют завершить до конца августа.

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