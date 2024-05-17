Теплосети в Ногинске капитально отремонтируют к осени | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:28 Теплосети в Ногинске капитально отремонтируют к осени Телеканал «360»

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Работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения начались на Молодежной улице в Ногинске. На объекте задействованы три единицы техники и пять человек.

Уже вскрыта половина участка теплотрассы и произведена половина основных демонтажных работ. Следующий этап — монтаж. Работы здесь планируется завершить к концу июня.

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В начале лета также приступят к модернизации сетей теплоснабжения на улице Самодеятельной и 2-м Текстильном переулке.

«Капитальный ремонт теплосетей — одно из приоритетных направлений по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы также параллельно меняем оборудование на котельных, которое уже не отвечает требованиям, выходит из строя. Это работа незаметная, но необходимая. Именно от нее зависит комфорт и качество жизни наших граждан», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Весь объем работ будет выполнен до начала отопительного сезона.

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