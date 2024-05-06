Теплосети в Мытищах модернизируют к 20 июня | 360°

06 мая 2024, 21:17
Теплосети в Мытищах модернизируют к 20 июня
В Мытищах ведутся работы по замене устаревших тепловых сетей на новые, подземные, с современной изоляцией. Реализация проекта позволит повысить надежность и безопасность теплоснабжения, а также улучшить эстетический облик района.
На Новомытищинском проспекте за домами № 66 и № 68 идут производственные работы по замене тепловых сетей. Оборудование, которое здесь находилось, устарело и требует обновления. Будет проложена новая тепловая сеть подземной прокладки в современной изоляции с последующим благоустройством территории.
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«Это основной коллектор нашей центральной котельной. Сети тут не в самом удовлетворительном состоянии, к тому же находятся в воздушном исполнении. Даже эстетически они выглядят не очень хорошо, не говоря уже о техническом состоянии. Часть труб мы уже обновили и провели под землей, выходим на завершающий этап. По выполнению всех работ ориентируемся на 20 июня этого года», — прокомментировал главный инженер Мытищинской теплосети Иван Михайловский.
Местные сети остаются одним из последних участков внешних городских тепловых коммуникаций. Исходя из современных требований, такие конструкции не соответствуют нормам безопасности.
«Мы уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. Мытищинская теплосеть в рамках работ по модернизации ведет на этом участке мероприятия по замене труб и переносу их под землю. Помимо внешних сетей вместе с управляющими компаниями проверяем многоквартирные дома, проводим встречи с жителями, чтобы следующий отопительный период у нас прошел в таком же безаварийном режиме, как и предыдущий», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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