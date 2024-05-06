Теплосети в Мытищах модернизируют к 20 июня | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 21:17 Теплосети в Мытищах модернизируют к 20 июня пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах ведутся работы по замене устаревших тепловых сетей на новые, подземные, с современной изоляцией. Реализация проекта позволит повысить надежность и безопасность теплоснабжения, а также улучшить эстетический облик района.

На Новомытищинском проспекте за домами № 66 и № 68 идут производственные работы по замене тепловых сетей. Оборудование, которое здесь находилось, устарело и требует обновления. Будет проложена новая тепловая сеть подземной прокладки в современной изоляции с последующим благоустройством территории.

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«Это основной коллектор нашей центральной котельной. Сети тут не в самом удовлетворительном состоянии, к тому же находятся в воздушном исполнении. Даже эстетически они выглядят не очень хорошо, не говоря уже о техническом состоянии. Часть труб мы уже обновили и провели под землей, выходим на завершающий этап. По выполнению всех работ ориентируемся на 20 июня этого года», — прокомментировал главный инженер Мытищинской теплосети Иван Михайловский.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Местные сети остаются одним из последних участков внешних городских тепловых коммуникаций. Исходя из современных требований, такие конструкции не соответствуют нормам безопасности.

«Мы уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону. Мытищинская теплосеть в рамках работ по модернизации ведет на этом участке мероприятия по замене труб и переносу их под землю. Помимо внешних сетей вместе с управляющими компаниями проверяем многоквартирные дома, проводим встречи с жителями, чтобы следующий отопительный период у нас прошел в таком же безаварийном режиме, как и предыдущий», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.