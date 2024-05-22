Теплосети в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к осени

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Масштабная работа по модернизации сетей теплоснабжения ведется в Солнечногорске. В их числе и замена почти 12 километров сетей в микрорайоне Выстрел. В новом отопительном сезоне к ним запланировано подключить все 42 жилых дома.

«Сети микрорайона состоят из трех веток. На двух из них подрядчик уже приступил к прокладке коридоров с монолитным основанием, куда вскоре лягут и сами трубы. Их поставка ожидается на следующей неделе. После специалисты постепенно начнут приступать к сварочным работам. Для минимизации неудобств, создаваемых местным жителям, сначала полностью смонтируем все ветки, а уже затем будем их подключать к системе», — рассказал Михальков.

Работы по капитальному ремонту сетей проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с муниципальным депутатом Ольгой Гончар.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

После обхода территории микрорайона провели штаб по теплоснабжению, на котором рассмотрели график запланированных работ на объектах ЖКХ. Специалисты уже приступили к проведению гидравлических испытаний систем теплоснабжения, чтобы выявить дефекты и своевременно их устранить.

Этап подготовки отопительной системы к зиме планируется завершить до конца июня. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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