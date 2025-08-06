Теплосети в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске обновят до конца сентября

Теплоснабжение в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске выходит на новый уровень. Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин и депутат Степан Козлов совместно с подрядчиками и местными жителями провели выездную проверку, чтобы оценить, как проходят работы по ремонту теплосетей.

Оборудование котельной полностью модернизировали: вместо старых агрегатов установили два современных котла, обновили теплообменники. Сейчас специалисты монтируют новую запорную арматуру. Помимо этого, на объекте модернизировали установку водоподготовки, выполняют пусконаладочные работы автоматизированной системы управления. В скором времени подрядчик проведет гидравлические испытания котлов, чтобы уже в начале сентября запустить первый из них. Тепловые сети получили девять новых камер и 500 метров современных магистральных трубопроводов.

«Подрядчик уверенно движется к тому, чтобы полностью завершить замену участков теплосетей в Миронцево до конца сентября. Как мы убедились на месте, у специалистов есть необходимый запас материалов, оборудования, техники и рабочей силы, и мы приложим совместные усилия, чтобы тепло в дома пришло вовремя», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Отметим, что масштабную программу модернизацию жилищно-коммунального хозяйства активно проводят по всей Московской области. Солнечногорск входит в число лидеров по темпам реализации этого проекта, что положительно сказывается на комфорте жителей и эффективности работы коммунальных сетей.